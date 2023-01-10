الشبعاني: الخيار الأسلم هو الذهاب للانتخابات ومن ثم الاستفتاء على الدستور

قال مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد مجدي الشبعاني إن المطالبات بالدستور الملكي ليست في محلها؛ لأن هذا الدستور لم يعد يواكب التطورات والأحداث الجارية، فضلًا عن أن العودة لهذا الدستور تحتاج إلى آلية حقيقية، فالتساؤل الرئيسي عن ماهية الآلية، هل سنعود له باستفتاء أو بتوافق بين المجلسين؟.

الشبعاني وفي حديث لصحيفة “القدس العربي” أضاف: “أن الشعب قد انتخب هيئة لكتابة دستور جديد، فليس من المناسب أن نعرض له دستورًا قديمًا ليستفتيَ عليه، ولذا فإن إرادة الشعب وعرض الدستور الجاهز هي الأولى”.

وتابع الشبعاني حديثه: “مواد الدستور مستحيلة التطبيق في الوقت الحالي، كالأبواب المتعلقة بشكل الدولة والسلطة، فضلًا عن احتمالية عدم قبول الفاعلين على الأرض لهذا الدستور”، مشيرًا إلى أن الخيار الأسلم هو الذهاب للانتخابات ومن ثم الاستفتاء على الدستور المعد مسبقًا.