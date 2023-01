ليبيا – نشر القسم الإخباري الإنجليزي في صحيفة “ديلي صباح ” التركية تقريرا برؤى تحليلية جيوسياسية بعنوان “فصل جديد في شرق البحر الأبيض المتوسط”.

التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط منه بالشأن الليبي صحيفة المرصد أوضح أن احتمالية سحب الولايات المتحدة لدعمها لمنتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط الطامح لبناء خط أنابيب غازية ونفطية من هذه المنطقة إلى أوروبا يصب في صالح اتفاقيات تركيا مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ووصف التقرير هذا الطموح بالممتاز على الورق في ظل حاجة أوروبا لمصادر الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية مشيرا إلى أن مرور هذا الخط في المنطقة البحرية الخاصة بالجانب الليبي المتحالف مع نظيره التركي يعني بالتأكيد أهمية أخذ موافقة ليبيا وتركيا الساعيتان لبناء قناة غازية بطول ألفي كيلومتر.

وبين التقرير إن هذه الموافقة تصطدم بنقطة شائكة تتمثل في عدم وجود أية نوايا لدى اليونان العضو البارز في هذا المنتدى لتقاسم أية مكاسب مع تركيا مشيرا إلى أن أثينا كانت تتمنى نجاح القوات المسلحة في استعادة العاصمة طرابلس لشرعية مجلس النواب خلال العامين 2019 و2020.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post ديلي صباح التركية: ليبيا محور فصل جديد في شرق البحر الأبيض المتوسط first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية