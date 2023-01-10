البرلمان يدين حادثة الاعتداء على منزل عضو المجلس “سارة السويح”

الوطن| رصد

أدان مجلس النواب حادثة الاعتداء على منزل عضو المجلس النائب عن مدينة جنزور “سارة السويح”، الذي نفّذه مجهولون بواسطة قنابل يدوية وقذائف “آر بي جي”، ما أدى إلى حرق منزلها وترويع ساكني المنطقة.

المجلس وفي بيان له، أوضح أن الحادثة جاءت على خلفية ممارسة النائب لعملها كممثلة لناخبيها في المجلس، مؤكداً أن مثل تلك الأعمال التي ينفذها خارجون عن القانون لن تُثني أعضاء المجلس عن ممارسة عملهم النيابي.

هذا طالب المجلس، النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وفق البيان.