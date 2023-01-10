بحضور رئيس وأعضاء الأعلى للقضاء.. الصور يبحث سبل دعم العدالة القضائية بعيداً عن أي تدخلات

استقبل النائب العام الصديق الصور، الإثنين، رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس البلدي، وأعضاء مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة، بحضور رؤساء الهيئات القضائية في نطاق دائرة اختصاص محكمتي استئناف “الخمس – مصراتة”.

وبحسب بيان النيابة العامة، فإن اللقاء شهد توافقاً على ضرورة تدعيم استقلال السلطة القضائية، وضمان سير الإجراءات القضائية بعدالة، ومواصلة تقديم الدعم لمرفق القضاء، والنأي به عن أية تدخلات تحت أي باعث أو دافع.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز أواصر التواصل بين السلطة القضائية وبين مكونات السلطة المحلية، وفقا للبيان الصادر.

ونوه ممثلو السلطة المحلية في مدينة مصراتة، بجهود سلطة التحقيق التي تتغيَّا ِرَدِّ العبث بمُقوِّم حماية حقوق الإنسان، والأفعال الماسة بحرمة الأموال العامة، والتعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة، وخرق قواعد النظام العام، ونشاط جماعات الجريمة المنظمة .

وعلى هامش اللقاء التواصلي، شهد الحضور فعالية تكريم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لما بذلوه من مجهودات كان لها أثرها في الحفاظ على مقومات السلطة القضائية .