المجلس الأوروبي: استقرار ليبيا السياسي مفتاح استفادة أوروبا من طاقاتها المتجددة

ليبيا – ربط تقرير اقتصادي بين استفادة أوروبا من الطاقات المتجددة في دول شمال إفريقيا وعلى رأسها ليبيا والاستقرار السياسي المطلوب تثبيته في كافة هذه الدول.

التقرير الذي نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية المتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا له وتابعته وترجمت ما يتعلق بالسياق الليبي منه صحيفة المرصد أشار إلى عدم إمكانية الإفادة من الطاقة الشمسية وشبكة النقل المتميزة بها مصر بسبب الإشكاليات في ليبيا الحائلة دون أي ربط مشترك.

وأضاف التقرير إن ليبيا ستستفيد من شراكات طاقة جديدة مع أوروبا إلا الوضع الحالي في البلاد يجعل مثل هذا التعاون أمرًا بعيد المنال، مؤكدًا إن الأراضي الليبية زاخرة بالغاز والنفط ما يحتم دعم الوضع السياسي في نهاية المطاف في مرحلة ما بعد الصراع.

