“الصور” و “القوي” يبحثان حلحلة الصعاب أمام أعضاء الهيئات القضائية

عقد المجلس الأعلى للقضاء، الأحد اجتماعه الأول للعام الحالي 2023 وذلك بمجمع المحاكم والنيابات بمدينة مصراته برئاسة المستشار “مفتاح القوي” ونائبه المستشار “الصديق الصور”، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بحضور أعضاء الهيئات القضائية بمحكمة استئناف مصراته.

واستعرض الاجتماع الذي يأتي في إطار اجتماعات المجلس مع رؤساء المحاكم والنيابات وفروع الإدارات القانونية والقضائية في نطاق محاكم الاستئناف على مستوى البلاد، جملة من الموضوعات الهامة والاحتياجات الضرورية اللازمة لحسن سير العمل القضائي.

وتناول الاجتماع ظروف العمل وآثارها على أداء العمل القضائي لاسيما المحاكم والنيابات، والإجراءات الكفيلة التي يجب اتخادها لحلحلة الصعاب أمام أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والمتقاضين.

وتوصل المشاركون في ختام الاجتماع إلى الاتفاق على عدد من التوصيات لعرضها خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء القادم.