تعاون ليبي فرنسي للتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للشباب المتضررين من الصراع  

ليبيا – أبرمت وزارة العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال متمثلة بمدير إدارة التعاون الدولي فيها عادل العقبي مذكرة تعاون مع منظمة “سوبرنوڤا” الفرنسية.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن المذكرة ضامنة لتعزيز التعاون المشترك في تنفيذ الأعمال المتعلقة بالتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال وتبادل الخبرات المتعلقة بالمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج لإعادة تأهيل وتمكين الشباب المتضررين من النزاع.

وأضاف البيان إن أن هذا يتم من خلال برنامج تنموي شامل لتزويدهم بمهارات عملية وذلك ضمن مشروع “متألق”.

