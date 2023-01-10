البرلمان: ندين الاعتداء على منزل «نائبة جنزور» سارة السويح وحرقه وتدميره

أدان مجلس النواب، رئاسة وأعضاء، بأشد العبارات الاعتداء على منزل عضو مجلس النواب عن مدينة جنزور سارة السويح، الذي قام به مجهولين خارجين عن القانون بواسطة قنابل يدوية وقواذف أر بي جي، ما أدى إلى تدمير منزلها وحرقه وترويع جيرانها وأهالي المنطقة نتيجة لممارسة عملها الديمقراطي ومواقفها كممثلة لناخبيها في مجلس النواب.

وبحسب بيان البرلمان، فإن مجلس النواب يؤكد على إدانته لمثل هذه الاعتداءات على ممثلي الشعب من أعضاء مجلس النواب من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

وأضاف البيان:” إن مثل هذه الاعتداءات لن تثني النواب عن ممارسة أعمالهم في تمثيل مناطقهم وناخبيهم.

وطالب المجلس، النائب العام الصديق الصور، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.