باشاآغا: لا بد من استكمال مشاريع لجان الأزمة في القطاعين الطبي والخدمي

ليبيا- افتتح رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا قسم الأطفال في مستشفى ابن سيناء في مدينة سرت بعد استكمال اعمال الصيانة .

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار طالعته صحيفة المرصد أكد إنهاء الأعمال بإدارة وإشراف لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للقسم 50 سريرا بعد سنوات من الإهمال نظرا للظروف التي واجهتها مدينة سرت على مر السنوات السابقة.

ونقل البيان عن باشاآغا تأكيده أهمية الاستمرار في استكمال مشاريع لجان الأزمة لما لها من أولوية وأهمية وما تحققه من كم الفائدة والخدمات للمواطنين خصوصا في القطاعين الصحي والخدمي.

