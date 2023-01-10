بعد استكمال الصيانة.. باشاغا يفتتح قسم الأطفال بمستشفى ابن سيناء بمدينة سرت

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افتتح رئيس الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا، رفقة وزير الخارجية الدكتور حافظ قدور ، اليوم الإثنين ، بحضور عميد بلدية سرت السيد مختار المعداني ، ومدير مستشفى ابن سيناء ورئيس جامعة سرت ، قسم الأطفال بمستشفى ابن سيناء بمدينة سرت، بعد استكمال اعمال الصيانة .

حيث أجريت أعمال هذا المشروع تحت إدارة وإشراف لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية المنشأة بقرار مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، يطاقة استيعابية قدرها 50 سريراً بعد سنوات من الإهمال نظرا للظروف التي واجهتها مدينة سرت على مر السنوات السابقة.

وفي هذا الإطار أكد رئيس الحكومة على الإستمرار في استكمال مشاريع لجان الأزمة لما لها من أولوية وأهمية وما تحققه من كم الفائدة والخدمات للمواطنين خصوصاً في القطاع الصحي و الخدمي.