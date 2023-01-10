“هيئة الرقابة الإدارية” تنعي أحد موظفيها قُتل رميًا بالرصاص في طرابلس

نعت هيئة الرقابة الإداريّة الموظف بالإدارة العامة للرقابة على قطاع الخارجية “كمال ميلاد بديري”، بعد مقتله بأعيرة نارية في العاصمة طرابلس صباح أمس الإثنين.

ووصفت الهيئة الحادث بـ«الجريمة المروّعة النّكراء»، مضيفة في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الحادث «بمثابة ناقوس خطر يُقرَع مجدّدا للفت أنظار الدّولة ومؤسّساتها الأمنيّة والضّبطيّة إلى ضبط الخارجين عن القانون ومعاقبتهم».

وشددت على ضرورة فرض القانون والمجاهرة به؛ «حفاظا على أمن البلاد واستقرارها، ونبذ شريعة الغاب التي نرفضها جميعا؛ وإيمانًا بالدّولة ومؤسّساتها وأجهزتها الأمنيّة والقضائيّة».