ليبيا- اتهم تقرير نشرته مجلة “ذا نيو يوركر” الأميركية الأوروبيين بالتآمر مع خفر السواحل الليبيين لصنع مأساة المهاجرين غير الشرعيين بالمياه والأراضي الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن العنف الجنسي متفش بحق المهاجرات غير الشرعيات في مراكز الاحتجاز في ليبيا إلى حد تعاطي بعض النساء موانع الحمل قبل الشروع في الرحلة في وقت يتعرض فيه الرجال للضرب والتجويع ودفع الفديات البالغة أحيانا ألفي دولار لضمان الإيصال للقوارب.

واتهم التقرير خفر السواحل الليبيين بإغراق القوارب وأخذ حمولتها من المهاجرين غير الشرعيين إلى التعذيب والابتزاز والبيع للعمل القسري مؤكدا إن الأوروبيين متورطين بدعم هذه الميليشيات المسلحة بالدعم المالي والتدريب لمنع وصول هؤلاء إلى الأراضي الأوروبية.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post ذا نيو يوركر: أوروبا تتآمر مع خفر السواحل الليبيين لصنع مأساة المهاجرين غير الشرعيين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية