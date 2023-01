الدبيبة يشدد على “التوزيع العادل” لمشروعات جهاز تطوير وتنمية المراكز الإدارية

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة التوزيع العادل للمشروعات التي ينفذها جهاز تطوير وتنمية المراكز الإدارية وإعطاء الأولوية للمستشفيات والمراكز الصحية واستكمال المدارس المتوقفة.

وأشاد الدبيبة في لقائه برئيس الجهاز “إبراهيم تاكيتا” وعدد من المسؤولين بجهدهم في استكمال صيانة كليات جامعة بنغازي، وعلى كلية الطب وجراحة الفم والأسنان.

من جانبه أفاد “تاكيتا” بوجود خطة تنموية ستشمل استكمال 285 مدرسة موزعة على كافة البلديات، و102 مرفق صحي متنوع بين مستشفيات ومراكز صحية منتشرة في كافة المدن الليبية، إلى جانب مشروعات خدمية مختلفة.

المصدر: إعلام حكومة الوحدة الوطنية

