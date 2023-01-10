مصادر: الدبيبة سيرفض أي حكومة تنتج عن اتفاق صالح والمشري

الوطن| رصد

نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصادر مطلعة في المنطقة الغربية قولها إن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، يتجه لرفض التسليم لأي حكومة جديدة بناء على اتفاق مجلسي النواب والدولة.

وقالت المصادر، إن الدبيبة تشاور مع عدد من وزراء حكومته والقادة العسكريين في الغرب للتأكيد على تمسك الحكومة بالإشراف على الانتخابات، ورفض أي سلطة سياسية جديدة تنتج عن اتفاق المشري وعقيلة صالح.

ولفتت المصادر إلى أن الدبيبة متمسك بالسلطة وبإشراف حكومته على الانتخابات، حتى في حال ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه عازم على خوضها.