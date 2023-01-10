تقلبات جوية منتظرة على شرق ليبيا مصحوبة برياح نشطة وسحب رعدية وسقوط حبات البرد

أخبار ليبيا 24

من المنتظر حدوث تقلبات جوية، اليوم الثلاثاء، يكون تأثيرها ملحوظ على مناطق شمال شرق ليبيا، حيث ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن التقلبات تكون مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة مع سقوط أمطار جيدة.

وذكرت الأرصاد، أن الأمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، مما تؤدي إلى جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

في المقابل تشهد مناطق شمال غرب ليبيا تكاثر قليل للسحب على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر.

والرياح، شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى خمسين كم/ س.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح على أغلب المناطق ما بين 13 و19 مئوية وتسجل تراجعا يوم الغد.

ومن المتوقع أن تشهد المنطقة الممتدة من الخليج وحتى مساعد والواحات، سقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة بداية من يوم الغد خاصة على الجبل الأخضر.

والرياح، جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 50 كم/س. بينما درجات الحرارة القصوى؛ فتتراوح ما بين 16 إلى 20 مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من مساء اليوم على أغلب المناطق.

وفي منطقة الجفرة وجنوب غرب ليبيا، السماء قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين 17 إلى 20 وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد على الحمادة والجفرة.

أما الطقس في جنوب شرق ليبيا، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 18 إلى 21 مئوية.