بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يشهد الطقس تقلبات جوية يكون تأثيرها ملحوظ على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة مع سقوط أمطار جيدة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (50)كم/س.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (13-19)مْ، و تسجل تراجع يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق، وتكون جيدة بداية من يوم الغد خاصة على الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد ( التبروري ) مما تؤدي إلى جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً تصل سرعتها إلى (50 كم/س).

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-20)مْ, وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من مساء اليوم على أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 20)مْ، وتسجل إنخفاض بسيط يوم الغد على الحمادة والجفرة.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-21)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:18)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).