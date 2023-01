إيقاف رئيس لجنة العلاج بالساحة التونسية لاتهامه بعرقلة تسديد مستحقات بقيمة “150 مليون دينار”

أوقف “ديوان المحاسبة” رئيس لجنة متابعة ديون العلاج بالخارج “أبوبكر الجفال” عن العمل احتياطيا لعرقلته إجراءات تسديد مستحقات العلاج الجارية بدولة تونس.

الديوان وفي مراسلة لوزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الاثنين أرجع أسباب الإجراء إلى تدخل ” الجفال” في إلغاء قرار الإذن بإنفاق مبلغ 150 مليون دينار كسلفة من حساب لجنة الديون بالخارج وتخصيص 100 مليون لحلحلة مشاكل توقف علاج المرضى بالساحة التونسية.

وطالب الديوان “مالية الدبيبة” بتوضيح أسباب إيقاف أو إلغاء القرار في ظل توقف تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الليبيين نتيجة تراكم المستحقات مع احتفاظهم بحق المساءلة.

المصدر: ديوان المحاسبة

