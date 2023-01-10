شكشك يبحث مع مديري الإسكان وتطوير المراكز الإدارية خطة توزيع مشروعات التنمية

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بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الاثنين في اجتماعين متتاليين مع مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة خطة الجهازين في تنفيذ مخصصات التنمية للعام 2022-2023.

وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية ومدراء الإدارات المختصة بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وتناول الاجتماعان اللذان عُقدا بمقر الديوان التوزيع الجغرافي للمشروعات حسب المدن والمناطق المختلفة ومعاير الاختيار.

وأكد رئيس الديوان على أهمية المشروعات المدرجة بخطة التنمية وأنها ستكون محل متابعة مستمرة من الديوان، مشددًا على أن تتحمل الأجهزة التنفيذية مسؤولياتها في تحفيز الشركات المنفذة، وتنفيذ واستكمال المشروعات على أكمل وجه في ظل توفر المخصصات المالية والموافقات اللازمة من الديوان.