إصابات بليغة في حادثين منفصلين في أبوسليم وسوق الجمعة

أخبار ليبيا 24

أسفر حادثين منفصلين في أبوسليم وسوق الجمعة عن وقوع إصابات بليغة، وفق ما أفادت به مديرية أمن طرابلس اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادثين ليلة البارحة الأول على طريق 20 رمضان بمنطقة سوق الجمعة والآخر على طريق غابة النصر بمنطقة أبوسليم.

وقالت المديرية، إن الحادثين كانا نتيجة فقدان السيطرة بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى اصطدام السيارتين بلوحة إعلانية إلى جانب الطريق.

وأضافت، أن حادث أبوسليم أسفر عن وقوع إصابة بليغة، بينما أسفر حادث سوق الجمعة عن وقوع ثلاث إصابات وصفت حالتهم بالخطيرة.