سارة السويح: تم الاعتداء على منزلي على مدار يومين واستُهدفنا بقواذف الـ“RPG“

كشفت عضو مجلس النواب عن جنزور سارة السويح، الإثنين، عن تفاصيل الاعتداء والهجوم على منزلها غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت السويح في تصريحات صحفية :”إن الاعتداء كان على مدار يومين، حيث قام مسلحون مجهولون باستهداف المنزل للمرة الأولى على تمام الساعة 4:30 فجر الجمعة بقواذف “RPG“، والاستهداف الثاني كان مساء السبت”.

كما أوضحت أن الاستهداف بالقواذف حدث وجميعهم داخل المنزل ولكن لم يتعرض أحد لأذى ولم تسجل أي خسائر بشرية أو إصابات.

مضيفة أن الهجوم تسبب في حالة من الهلع والخوف وترويع الأمنيين في بيوتهم من الجيران حتى وسكان المنطقة.

وتابعت السويح قائلة: أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية جسيمة بتدمير وحرق المنزل، وتم التواصل مع الجهات المختصة، ولا يوجد سبب لهذا الهجوم سوى ممارستها لعملها الديمقراطي ومواقفها كممثلة لناخبيها في مجلس النواب.