تركيا ترفض التفتيش في 9 مناسبات.. إيريني تكشف حصيلة نشاطها في ليبيا خلال عامين

أعلنت عملية إيريني البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي عن حصيلة نشاطها منذ أن انطلقت في 31 مارس 2020 لوقف تدفق الأسلحة بناء على الحظر المفروض على ليبيا استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي.

ونفذت إيريني وفق بيان نشر على صفحتها على فيس أمس الاثنين عمليات صعود إلى 25 سفينة مشبوهة، كما فتشت في 3 مناسبات صادرت خلالها شحنات تمّ تقييمها على أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وأضافت ايريني أنها “حولت السفن المشتبه في انتهاكها حظر الأسلحة إلى ميناء دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنّ تركيا رفضت في 9 مناسبات تفتيش سفنها”.

وحققت إيريني مع 8146 سفينة تجارية من خلال طلب المعلومات عبر المكالمات اللاّ سلكية، كما زارت 420 سفينة بناءً على موافقة مالكيها.

وأضافت عملية إيريني أنها أجرت تحقيقا في 1085 رحلة جوية مشبوهة و25 مطارًا و16 ميناء، فيما قدّمت 41 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، أشار معظمها إلى انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في شرق ليبيا وغربها.

وأطلقت العملية 75 توصية لوكالات إنفاذ القانون ذات الصّلة لتفتيش السّفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تمّ إجراء 57 منها.