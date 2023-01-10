شوبار: طرح النقاط الخلافية للاستفتاء محاولة لكسب الوقت

الوطن| رصد

قال المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية محمد شوبار إنه لا إمكانية لإجراء استفتاء شعبي على النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، معتبرا أن وجود حكومة موّحدة تفرض الأمن على كامل البلاد وقوانين تنظم عملية الاستفتاء، شروط أساسية لنجاح العملية.

ولفت شوبار في تصريحات صحفية رصدها موقع “الوطن”، إلى أن طرح فكرة حل الخلافات حول بعض النقاط في القاعدة الدستورية عبر الاستفتاء هو محاولة لكسب الوقت والبقاء أطول فترة ممكنة في السلطة.

ورجح شوبار ألا يوافق المجتمع الدولي على هذه الخطة، لا سيما أن البيانات الأخيرة وضعت في معظمها البرلمان ومجلس الدولة أمام خيارين فقط: إما التوافق على القاعدة الدستورية أو اللجوء إلى خيارات بديلة.

ورجح شوبار أن تكون المرحلة المقبلة حاسمة، أبرز ملامحها الإعلان عن تشكيل قيادة قوية وموّحدة بوجوه جديدة، تكون مهمتها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإعداد للانتخابات والإشراف عليها.