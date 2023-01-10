عقيلة والمشري سيلتقيان مجددا إما في البيضاء أو الزنتان

أخبار ليبيا 24

قال، عضو مجلس النواب الهادي الصغير، في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، إن هناك لقاء مرتقبا بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري داخل ليبيا.

وأوضح الصغير، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء سيكون إمّا في مدينة البيضاء أو الزنتان.

وأعلن عقيلة المشري، الخميس الماضي، التوصل لاتفاق بشأن مشروع القاعدة الدستورية للانتخابات عقب محادثاتهما في القاهرة.

وأكدا، في مؤتمر صحفي عقب ختام المباحثات برعاية مصرية، أنهما سيجتمعان مجددا داخل ليبيا لاستكمال انجاز الأساس الدستوري التوافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وجرى الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

وأعلن عقيلة والمشري، اتفاقهما على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة، يعلن عنها لاحقا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.