أبوالعيد: لم تردنا أي مراسلة رسمية لعقد اجتماع المشري وعقيلة بالزنتان

أكد مدير مكتب عميد بلدية الزنتان محمد أبوالعيد، أنه “لم ترِدهم أي مراسلة رسمية حتى الآن لعقد لقاء بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري”.

وقال أبو العيد إن البلدية ترحب البلدية باللقاء وعلى أتم الاستعداد لاستقباله”.

وكان رئيس مجلس أعيان وحكماء وأعيان الزنتان مصطفى الوكواك، قد صرح في وقت سابق أن “السبب اللوجستي وراء تأجيل اجتماع عقيلة صالح وخالد المشري، هو عدم جاهزية المطار لاستقبال طائرة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب”، وفق قوله.

وقال الوكواك في تصريحه إن: “الإعمار جار بوتيرة سريعة لاستكمال صيانة المطار ومن المتوقع أن تنتهي الأعمال خلال اليومين القادمين، وبعدها تكون الأسباب اللوجستية انتهت”

وختم موضحًا أن “هناك قابلية كبيرة وترحيب من القبائل في مدينة الزنتان لعقد اجتماع بين عقيلة صالح وخالد المشري لحل الأزمة الراهنة، و الزنتان تحكمها قبائل وعادات اجتماعية، والمجلس البلدي مهمته تقديم الخدمات للمواطنين فقط، وليس له علاقة بالأمور الاجتماعية أو السياسية”.