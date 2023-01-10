ليبيا.. بيانات رسمية تكشف تضخم الإنفاق على المجموعات المسلحة

كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي تضخم الإنفاق على المجموعات المسلحة، خلال العام الماضي، حيث تجاوزت الفاتورة الإجمالية 8 مليارات دينار، وهو رقم غير مسبوق.

حسب بيان المصرف عن الإنفاق خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2020، فقد خصِّص مليار و960 مليونا و408 آلاف و327 دينارا لمن سمّاهم المصرف بـ”جهات أمنية”، دون تحديد أسماء تلك الجهات.

كما أنفق المصرف على وزارة الدفاع التابعة للحكومة منتهية الولاية 4 مليارات و588 مليونا و767 ألفا و739 دينارا، وعلى وزارة الداخلية مليارا و380 مليونا و888 ألفا و781 دينارا، ومنحت جهات أخرى مثل “مركز العمليات المشتركة” و”جهاز الأمن العام” و”جهاز المباحث الجنائية” و”جهاز العمليات الخاصة” 54 مليونا و340 ألفا و243 دينارا.

في المقابل، تظهر البيانات الاقتصادية تخصيص 8.7 مليار دينار لأربع وزارات حيوية هي “التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والصحة”.

ارتفاع الإنفاق على المجموعات المسلحة

قال الخبير العسكري، محمد الصادق، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”:

الدفع من أجل الولاء

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، لموقع “سكاي نيوز عربية”: