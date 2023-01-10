بن عطية: مستحيل إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين

رأى حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، أنه من المستحيل إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين، بحسب تعبيره.

وقال بن عطية، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الانتخابات مستحيل إجراؤها في ظل وجود حكومتين، فمن هي الحكومة التي يوكل إليها تأمين المراكز الانتخابية، ومن هي الحكومة التي ستقوم بتأمين نقل صناديق ومستندات العملية الانتخابية؟”، على حد قوله.

وأضاف “من هي الحكومة التي سيعترف الليبيون والعالم بنتائجها، ومن هي الحكومة التي ستقوم بفرز وإعلان النتائج، ومن الذي سيحمي صناديق الاقتراع من التزوير؟”.

وتابع “من الذي يشكل اللجان المشرفة على مراكز الانتخابات والتي ستكون من إحدى الحكومتين؟، لا أحد يثق في نتيجة أي انتخابات ولن تعترف أي حكومة بنتائج مراكز تحت سلطة الحكومة الأخرى”، وفقا لحديثه.