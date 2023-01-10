هيئة البحث عن المفقودين: أخذ 37 عينة من أهالي في بنغازي

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في أخذ 37 عينة مرجعية من أهالي المفقودين في بنغازي.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فريقها قام خلال زيارته إلى مدينة بنغازي وتواصلها مع أهالي المفقودين بفتح 12 ملف؛ وأخد 37 عينة مرجعية مع أهالي المفقودين.

وشملت الزيارة التي جاءت بناءاً على مراسلة مكتب النائب العام وعلى تكليف رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تسجيل كافة البيانات المطلوبة لأهالي المفقودين للتواصل عند ظهور العينات المرجعية التي احيلت بدورها إلى إدارة مختبرات.