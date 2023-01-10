رئيس جهاز تطوير المراكز الإدارية: نعمل على استكمال 285 مدرسة و102 مرفق صحي

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قال، رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إبراهيم تاكيتا، إن الخطة التنموية للعام 2023 ستشمل استكمال 285 مدرسة موزعة على كافة البلديات، إضافة إلى 102 مرفق صحي متنوع بين مستشفيات ومراكز صحية منتشرة في كافة المدن الليبية، إلى جانب مشروعات خدمية مختلفة.

جاء ذلك، خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، في إطار متابعة الإجراءات الفنية والتعاقدية لتنفيذ مشروعات التنمية 2022.

وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع، على ضرورة التوزيع العادل للمشروعات وفق الاشتراكات الأساسية، وهي المشروعات الجارية والجاهزة، وأن تعطى الأولويات للمستشفيات والمراكز الصحية واستكمال المدارس المتوقفة.

وأعرب الدبيبة، عن شكره لإدارة متابعة مشروعات التعليم، لجهدهم في استكمال أعمال صيانة عدد من كليات جامعة بنغازي، ومنها كلية الطب وجراحة الفم والأسنان.

ووجّه الدبيبة، بضرورة استكمال باقي الكليات وإعطاء الأولوية للجامعة نظرا لما تعرضت له من خراب.