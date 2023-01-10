الدبيبة يوجه جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بإعطاء الأولوية لصيانة جامعة بنغازي

وأخبار ليبيا 24

وجّه رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بضرورة إعطاء الأولوية لجامعة بنغازي واستكمال صيانة وتطوير باقي الكليات نظرا لما تعرضت له من دمار جراء الحرب.

واجتمع، الدبيبة مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إبراهيم تاكيتا، لمتابعة الإجراءات الفنية والتعاقدية لتنفيذ مشروعات التنمية 2022.

وأعرب الدبيبة، عن شكره لإدارة متابعة مشروعات التعليم، لجهدهم في استكمال أعمال صيانة عدد من كليات جامعة بنغازي، ومنها كلية الطب وجراحة الفم والأسنان.

وأكد الدبيبة، على ضرورة التوزيع العادل للمشروعات وفق الاشتراكات الأساسية، وهي المشروعات الجارية والجاهزة، وأن تعطى الأولويات للمستشفيات والمراكز الصحية واستكمال المدارس المتوقفة.

وقال، رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إن الخطة التنموية ستشمل استكمال 285 مدرسة موزعة على كافة البلديات، إضافة إلى 102 مرفق صحي متنوع بين مستشفيات ومراكز صحية منتشرة في كافة المدن الليبية، إلى جانب مشروعات خدمية مختلفة.