الارصاد تحذر من تقلبات جوية انخفاض للحرارة للصفر المئوي وأمطار جيدة بهذه المناطــق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 10/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يشهد تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة على مناطق شمال ليبيا تصل سرعتها إلى ( 50 ) كيلومتر في الساعة.

ووفقا للتقرير يكون تاثير هذه التقلبات واضح على مناطق الشمال الشرقي بإنخفاض في درجات الحرارة خاصة يوم الغد مع سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة على مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري) مما قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتكاثر السحب احيانا على الشمال الغربي خاصة المنطقة الممتدة من الخمس حتى سرت يتخللها سقوط زخات خفيفة من المطر.

واشار التقرير إلى أن درجات الحرارة تنخفض أخر الليل وفي الصباح الباكر لتقترب من درجة الصفر المئوي على المناطق الجبلية والصحراوية.

والله اعـــــــــــــــــلم.