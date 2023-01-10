“صحة الدبيبة” تزعم حل أزمة الدواء

كشف نائب رئيس الحكومة منتهية الولاية وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، عن حل أزمة الدواء، بعد معالجة وزارة الصحة ملف العطاء العام للدولة.

وقال أبوجناح أن المعالجة تضمن توفير دواء ذي جودة عالية ومتداول لدى دول الاتحاد الأوروبي وبأسعار تنافسية وفق احتياجات الدولة الليبية.

وتوقع أبو جناج، خلال لقائه عمداء المجالس البلدية في المنطقة الغربية، أن تصل الإمدادات الطبية خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر من توقيع العقود مع الشركات الموردة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، إن هذا العطاء سيغطي احتياجات الدولة الليبية من الأدوية التخصصية، والأدوية العامة، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات ومشغلات المختبرات، ومستلزمات الأشعة، ومستلزمات الأسنان، ومستلزمات العظام، ما سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة.