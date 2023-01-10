امغيب: عودة الرحلات الداخلية لمطار الكفرة أصبحت قريبة جداً

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن “عودة الرحلات الداخلية لمطار الكفرة أصبحت قريبة جداً”

وقال امغيب، في تدوينة بفيسبوك: إنه اجتمع مع عبد الحميد البرعصي، رئيس مصلحة الطيران المدني، موجهًا له الشكر بالنيابة عن كل سكان مدينة الكفرة على تعاونه وتفهمه.

كما وجه الشكر لحامد أسباقة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية على تجاوبه الكبير، كما وجه الشكر كذلك لكل الكباتن والمهندسين في شركات الطيران على دعمهم وتعاطفهم مع سكان مدينة الكفرة.

وختم امغيب، موضحًا “أخبار طيبة بإذن الله عن عودة استقبال مطار الكفرة للرحلات الداخلية قريباً جداً”.