وزارة الداخلية: إعادة 70 ألف دينار لصاحب سيارة تعرض لحادث بالطريق الساحلي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إعادة 70 ألف دينار لصاحب سيارة تعرض لحادث سير بالطريق الساحلي.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي وقوع حادث سير بالطريق الساحلي عند الإشارة الضوئية القره بوللي بين مركبتين الأولي شاحنة بالجرار محملة بالقمح والثانية نوع تيوتا تندرا، نتيجة عدم الانتباه والسرعة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم إسعاف المصابين عن طريق أعضاء الشرطة بقوة دعم مديرية أمن القره بوللي.

وعثر أعضاء الشرطة على مبلغ مالي داخل المركبة نوع تيوتا تندرا وقدره سبعون ألف دينار ليبي وبعد الانتهاء من إسعاف صاحبها وأخذ أقواله حول الحادت تم تسليمه المبلغ المذكور.