مجلس النواب يدين الاعتداء على منزل عضو المجلس عن مدينة جنزور 

طرابلس 10 يناير 2023 ( وال ) – دان مجلس النواب بأشد العبارات، الاعتداء على منزل عضو مجلس النواب عن مدينة جنزور ” سارة السويح “، والذي قام به مجهولين خارجين عن القانون.

وأكد المجلس في بيان نشره على موقعه بالفيسبوك، إدانته لمثل هذه الاعتداءات على ممثلي الشعب من أعضاء المجلس، مؤكدا أن هذه الأعمال لن تثني النواب عن ممارسة أعمالهم في تمثيل مناطقهم وناخبيهم.

وطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة، وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة. (وال _ طرابلس)

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