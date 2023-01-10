برلماني ليبي يعلن موعد عودة الرحلات الداخلية لمطار الكفرة

قال عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، إن عودة الرحلات الداخلية لمطار الكفرة أصبحت قريبة جدا.

وأضاف عضو مجلس النواب الليبي، في تدوينة عبر “فيسبوك”، أنه اجتمع مع عبد الحميد البرعصي، رئيس مصلحة الطيران المدني، موجها له الشكر بالنيابة عن كل سكان مدينة الكفرة على تعاونه وتفهمه.

ووجه امغيب الشكر لحامد أسباقة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية على تجاوبه الكبير، كما وجه الشكر كذلك لكل الكباتن والمهندسين في شركات الطيران على دعمهم وتعاطفهم مع سكان مدينة الكفرة.

وختم امغيب، موضحا أخبار طيبة بإذن الله عن عودة استقبال مطار الكفرة للرحلات الداخلية قريباً جداً”.