عاملون يغلقون حقل آمال النفطي بعد وفاة موظف

الوطن| رصد

أغلق العاملون في حقل آمال النفطي التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية، الحقل ودخلوا في اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبهم.

وقال العاملون في بيان مصوّر، إنه ونظرا لما آلت إليه الأمور في الحقل وسوء الأوضاع الطبية، طالبوا إدارة شركة الهروج ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بفتح تحقيق فوري وإقالة مسؤولي الإدارة الطبية على الفور.

وأكدوا أنهم دخلوا في اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبهم، وعلى أتم الاستعداد للتصعيد في حال تعنت الشركة.

يشار إلى أن الاعتصام وإغلاق الحقل يأتي إثر وفاة أحد الموظفين بعد معاناته لأكثر من أسبوع في مصحة الحياة بمدينة جالو.