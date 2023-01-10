وزارة الصحة بحكومة دبيبة: حل مشكلة الأدوية خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر

كشف نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، عن حل زمة الدواء، بعد معالجة وزارة الصحة ملف العطاء العام للدولة، بما يضمن توفير دواء ذي جودة عالية ومتداول لدى دول الاتحاد الأوروبي وبأسعار تنافسية وفق احتياجات الدولة الليبية.

وتوقع أبو جناج، خلال لقائه عمداء المجالس البلدية في المنطقة الغربية، أن تصل الإمدادات الطبية خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر من توقيع العقود مع الشركات الموردة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن هذا العطاء سيغطي احتياجات الدولة الليبية من الأدوية التخصصية، والأدوية العامة، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات ومشغلات المختبرات، ومستلزمات الأشعة، ومستلزمات الأسنان، ومستلزمات العظام، ما سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة.

وبخصوص معالجة ملف استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة، قال أبوجناح إن اللجنة المكلفة باستجلاب العاملين ستغادر السبت المقبل إلى دولة تايلاند لإجراء تفاهمات مع السلطات الصحية هناك، والاتفاق على جلب عناصر وافدة حسب احتياجات المستشفيات.