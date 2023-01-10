الشبلي: اللافي يحاول التغطية على فشل المشهد السياسي

الوطن| رصد

هاجم رئيس حزب صوت الشعب الناطق الرسمي باسم تجمع الأحزاب الليبية، فتحي الشبلي، الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية.

وقال الشبلي، إن النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، أقصى الأحزاب الليبية من المشاركة في الملتقى عن قصد.

وأضاف: “لا ندري ما مبرر هذا القرار… والسؤال: من هم الذين حضروا هذا المؤتمر التحضيري هل هم يمثلون المدن والقرى والقبائل الليبية؟ هل حضر من يُمثل النازحين في الداخل والمهجرين في الخارج؟”.

وأجاب الشبلي: “أبدا لم يحضر منهم أحد.. ولعل تصريح الشيخ محمد الهوش رئيس مجلس شيوخ ليبيا خير دليل على ذلك.. أم أن السيد اللافي يحاول توظيف هذا الأمر لتغطية على الفشل الذى يليه فشل في المشهد السياسي”.