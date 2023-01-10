حملة لتنظيف المدارس في مرزق تضمنت تقديم معدات مكتبية ومولدات كهرباء

أخبار ليبيا 24

انطلقت بمدينة مرزق حملة لتنظيف مدارس المدينة أطلقتها مفوضية كشافة مرزق بالتعاون مع فرع جمعية الهلال الأحمر وجمعية الفاروق لحقوق الإنسان.

وانطلقت الحملة بدعم من المبادرة الليبية الانتقالية، والتي قدمت شحنة مساعدات تضمنت، مقاعد دراسية وصلت لأكثر من 700 مقعد زوجي ومعدات مكتبية ومولدات كهربائية.

وقال، رئيس المجلس التسييري لبلدي مرزق المكلف، خميس المبروك، لوكالة أخبارليبيا24، إن هذه الحملة تأتي كجزء من مشروع مرزق في قلوبنا الذي تدعمه المبادرة الليبية الانتقالية.

وأضاف، أن إدارات المجلس التسييري ومراقبة التعليم في مرزق احتفلت باستلام المعدات والتجهيزات المخصصة للعديد من مدارس المدينة وضواحيها، بهدف تعزيز الاستقرار من خلال تعزيز العملية التعليمية.

وأوضح المبروك، أن المساعدات تضمنت تقديم مولدات للكهرباء في مرزق، وشملت حييْن بالمدينة.

وقال، إن هذه التجهيزات تصب في اتجاه تعزيز الاستقرار في مدينة مرزق، وهو ما تسعى إليه المبادرة الليبية الانتقالية من خلال هذا الدعم، الذي ينتظر أن يتواصل بشكل منتظم.