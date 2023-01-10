وزير التخطيط يلتقي لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط

عقد وزير التخطيط المُكلف محمد الزيداني بديوان مجلس الوزراء، اجتماعا مع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور وكيل وزارة التخطيط مصباح صقر ومندوبي ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي، وعدد من الإدارات الفنية بالمؤسسة الوطنية للنفط، لتقييم تنفيذ الميزانية الاستثنائية عن العام 2022.

وخصص الاجتماع لمُتابعة تقرير وزارة التخطيط وملاحظاتها حول التفويضات الصادرة والتي أوضحت أن الميزانية ساهمت في استقرار الإنتاج خلال العام 2022.

وقدم فريق المؤسسة عرض ضوئي حول نشاط المؤسسة وفق الميزانية المخصصة والإجراءات المتخذة من قبلها لمعالجة الأوضاع التي مرت بها المؤسسة خلال السنوات السابقة، ومقترح خطتها الثلاثية المزمع عرضها على المجلس الأعلى للطاقة.

وخلصت اللجنة إلى إحالة تقارير وزارة التخطيط والمؤسسة الوطنية للنفط، إلى ديوان المحاسبة للمتابعة وعقد اجتماع موسع لعرض تقرير تفصيلي لعمل اللجنة خلال العام 2022، وكذلك خطة المؤسسة للعام 2023.

وفي ختام الاجتماع، تم مناقشة عمل المكتب الاستشاري الدولي المُكلف من ديوان المحاسبة للبدء في مراجعة ميزانية المؤسسة خلال العام الماضي.