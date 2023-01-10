مباحثات “إيطالية _ تركية” مرتقبة حول تطورات الملف الليبي

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، إنه سيجري زيارة إلى تركيا قريبا لبحث الملف الليبي.

وأضاف تاياني في تصريحات له نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية، حول قضية المهاجرين غير الشرعيين: “سأذهب إلى تركيا قريبا، وذلك لمعالجة المسألة الليبية أيضا.

وأشار وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إلى أن ليبيا وتونس هما نقطتا الانطلاق الرئيسية الأخرى للمهاجرين.

وأكد الوزير الإيطالي على أهمية معالجة قضية الهجرة على عدة جبهات، والعمل على المستوى الأوروبي في هذا الإطار، مشيرا إلى اجتماع أمس بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الذي تناول القضية نفسها.