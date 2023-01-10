كشلاف: عقيلة والمشري يحاولان إجهاض حلم الليبيين بالدستور

الوطن| رصد

اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، سالم كشلاف، الوثيقة الدستورية لرئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، “سرقة لأعمال الهيئة التأسيسية”.

وقال كشلاف، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن وثيقة عقيلة والمشري الدستورية هي ذاتها مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية نصًا وحرفًا.

وأضاف أنه “لم يتمّ تعديل إلا بعض المواد القليلة منه فقط وهو ما يمثل سرقة لأعمال الهيئة”، مضيفا أن “عقيلة والمشري حرما الشعب من الاستفتاء على الدستور المنجز بحجّة وجود مواد خلافية به”.

وتساءل: “لماذا تم معارَضة طرح مشروع الدّستور على الشعب للاستفتاء عليه طالما أنهما يؤَمنان بحقّ الشعب في الاستفتاء”.

واعتبر كشلاف، أن عقيلة والمشري يحاولان إجهاض حلم الليبيين بأن يكون لهم دستور دائم يحكمهم، وقال إن “وثيقة عقيلة والمشري الدستورية المؤقتة نوع من الخداع وتسويق للوهم”.