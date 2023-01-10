مستخدمو حقل آمال يدخلون في اعتصام مفتوح ويطالبون بالتحقيق في وفاة أحد زملاهم

أخبار ليبيا 24

دخل مستخدمي حقل آمال التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية، في اعتصام مفتوح، على خلفية وفاة أحد المستخدمين بالحقل نتيجة التعطيل والإهمال الإداري والتأخير في نقله إلى إحدى المصحات المتخصصة لعلاجه.

وخاطب المستخدمين، في بيان مصور جرى تسجيله داخل الحقل، مجلس إدارة شركة الهروج للعمليات النفطية ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بفتح تحقيق فوري في الحادثة وإقالة مدراء ومسؤولي الإدارة الطبية بالشركة حالا.

وأكد المستخدمين، إنهم في اعتصام مفتوح حتى يتم الرد على مطلبهم، محذّرين من أنهم على أتم الاستعداد للتصعيد.

وذكر المستخدمين، أن زميلهم “عمران قريرة” عانى لأكثر من أسبوع داخل مصحة الحياة بمدينة جالو، مشيرين إلى أنه كان يجب إسعافه إلى إحدى المصحات المتخصصة في طرابلس أو بنغازي، أو نقله للعلاج بالخارج.

وأضاف المستخدمين، أن التعطيل في إسعاف المرضى بالحقل ليس الأول من نوعه.

وتوفي المستخدم عمران قريرة التابع التابع لإدارة العمليات في حقل آمال. وقد تقدّمت لجنة الإدارة وكافة المستخدمين بشركة الهروج للعمليات النفطية، عبر فيسبوك، بأحر التعازي والمواساة لعائلته.