سابقة بتاريخ ليبيا.. حكومة الدبيبة تبث ولادة سيدة على الهواء (فيديو)

ثارت موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا، على خلفية قيام مستشفى حكومي بنشر مقطع مصور مباشر لعملية ولادة قيصرية على منصة فيسبوك.

وبعد ساعات من نشر مستشفى مزدة الحكومي جنوبي طرابلس، منتصف ليل الثلاثاء، مقطعا مصورا لعملية ولادة قيصرية عبر صفحته على فيسبوك، سارعت إدارة المستشفى لحذف المقطع بعد ردود أفعال غاضبة.

وذكرت إدارة المستشفى في بيان أن “ما تم نشره من بث مباشر لإجراء عملية قيصرية جاء بعد أخذ الإذن كتابياً من ولي أمر الحالة التي تعود لسيدة من الجنوب، لكي يرى أهلها مولودها الأول وهي بعيدة عنهم”.

وفي السياق، قال الناشط السياسي حسن الصغير على فيسبوك: “إذا طلب أهل المريضة نشر المقطع فالقانون وأخلاقيات المهنة ودينكم يمنعكم، فأنتم مستشفى حكومي ولستم تقدمون برنامجا لما يطلبه المستمتعون”.

غير أن الصحفي محمود حسان المصراتي أكد أن صفحة المستشفى على فيسبوك “نشرت قبل 4 أيام من الحادثة مقطعا آخر لعملية ولادة”.

وكتب المصراتي على صفحته ساخرا: “حتى هي أكيد عابرة سبيل من كوالالمبور عيلتها (العائلة) يبو يشوفو (يرغبون في رؤية المولود)”.

المدون والناشط الإعلامي فرج شيتاو، بدوره، ذكر أن “فيديو المستشفى نبذة بسيطة عما وصلنا إليه من حضيض وانحطاط أخلاقي”.

وعلى فيسبوك، قال الصحفي منير الأشهب: “منذ سنوات وأنا أكتب عمّن له حق النشر في الحسابات الرسمية للمؤسسات الليبية والمحتوى المنشور فيها وأحاول توثيق كل الخروقات والتجاوزات”.

ووصف الأشهب بث المستشفى الحكومي لمقاطع الولادة بأنه “كارثة”، مشيرا إلى أن الحادثة “جديدة وغريبة على أهل البلاد”.

وعلى ذات الحادثة، علق الناشط تميم البرعصي قائلا: “العيلة (العائلة) تقدر تشوف بمكالمة وليس بث مباشر”.

وعلى تويتر، نشر الناشط السياسي حسام القماطي تغريدة مختصرة: “مكان الولادة: مزدة/ فيسبوك لايف”.