الشريف: نحن الآن بين قاعدة دستورية هلامية وملتقيات مصالحة وهمية

رأى فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن ليبيا الآن محصورة بين قاعدة دستورية هلامية، وملتقيات مصالحة وهمية، على حد قوله.

وقال الشريف، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: بين قاعدة دستورية هلامية، وملتقيات مصالحة وهمية”، بحسب تعبيره.

وأضاف “عبثٌ في عبثٍ لأن ما يُبنى على باطلٍ لن يُنتج إلا باطلًا، ولأن النوايا سيئة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله”، وفقا لقوله.

وتابع “لهذا تستمر البازارات والصفقات وقريبًا قلب الطاولات وعلى من بدأ هكذا مهزلة أن يتجرع ويلاتها”، على حد وصفه.