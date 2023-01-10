ليبيا الان

الشريف: نحن الآن بين قاعدة دستورية هلامية وملتقيات مصالحة وهمية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن ليبيا الآن محصورة بين قاعدة دستورية هلامية، وملتقيات مصالحة وهمية، على حد قوله.

وقال الشريف، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: بين قاعدة دستورية هلامية، وملتقيات مصالحة وهمية”، بحسب تعبيره.

وأضاف “عبثٌ في عبثٍ لأن ما يُبنى على باطلٍ لن يُنتج إلا باطلًا، ولأن النوايا سيئة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله”، وفقا لقوله.

وتابع “لهذا تستمر البازارات والصفقات وقريبًا قلب الطاولات وعلى من بدأ هكذا مهزلة أن يتجرع ويلاتها”، على حد وصفه.

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الشريف قاعدة دستورية ليبيا مصالحة وطنية

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صحيفة الساعة 24

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