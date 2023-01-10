الدبيبة والكبير يبحثان ملاحظات المصرف المركزي حول الإنفاق الحكومي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ملاحظات المصرف حول الإنفاق الحكومي للعام 2022 والخطوات الواجب اتخاذها للعام الحالي لزيادة الإفصاح والشفافية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء بحث ضمان التوزيع العادل لمشروعات التنمية، والاهتمام بالمشروعات الأساسية، وتفعيل دور المكاتب الاستشارية الدولية لمتابعة ضمان التنفيذ للمشروعات الكبرى.

وبحث الاجتماع دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتوفير الإمكانيات اللّازمة لها لاستمرار استقرار الإنتاج وزيادته من خلال الميزانية التنموية، والتأكيد على تكليف مكتب استشاري دولي من ديوان المحاسبة لمراجعة ميزانية المؤسسة عن العام الماضي لضمان أعلى معدلات الشفافية.