محكمة استئناف طرابلس توقف تنفيذ مذكرة التفاهم بين حكومة الوحدة وتركيا

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حكمت محكمة استئناف طرابلس تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز، وفق إفادة وسائل إعلام محلية.

وأبرمت حكومة الوحدة مطلع أكتوبر 2022 اتفاقيات جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.

وجاء، توقيع هذه الاتفاقيات مع تركيا، بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل كذلك بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتضمنت الاتفاقية حينها ترسيمًا للحدود البحرية وتعاونًا أمنيًا، أتاح لأنقرة التدخل عسكريًا في غرب ليبيا عبر إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب.

وأثارت هذه الاتفاقيات جدلًا واسعًا ومعارضة شديدة في ليبيا، وقد رفض مجلس النواب التصديق عليها.