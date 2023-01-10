الأحوال الجوية المتوقعة على مناطق ليبيا اليوم الثلاثاء

طرابلس 10 يناير 2023 ( وال )- نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء على مناطق ليبيا.

الملخص العام

تقلبات جوية يكون تأثيرها ملحوظ على مناطق الشمال الشرقي، مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة مع سقوط أمطار جيدة.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء قليلة السحب تتكاثر على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (50)كم/س ، و درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (13-19)مْ، و تسجل تراجعا يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

السماء سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق، وتكون جيدة بداية من يوم الغد خاصة على الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد ( التبروري ) مما تؤدي إلى جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً تصل سرعتها إلى (50 كم/س) ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16-20)مْ, وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من مساء اليوم على أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 20)مْ، وتسجل إنخفاض بسيط يوم الغد على الحمادة والجفرة.

السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-21)مْ . (وال _ طرابلس)

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