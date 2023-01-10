مصرف ليبيا المركزي: فتح اعتمادات مستندية لـ 321 شركة خلال أسبوعين

كشف مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 15 إلى 29 ديسمبر الجاري.

وقال المصرف المركزي في بيان له، إنه تم فتح اعتمادات مستندية لـ321 شركة، خلال أسبوعين، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

ونشر الاعتمادات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات المطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.