أبوزريبة يؤكد دعمه لحل المختنقات بمديرية أمن رأس لانوف

عقد وزير الداخلية في الحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، الإثنين، اجتماعا مع مدير مديرية أمن رأس لانوف، اللواء محمود ذهبي.

وتم خلال الاجتماع بحث آلية حل المصاعب والمختنقات التي تعاني منها مديرية أمن رأس لانوف وكافة مراكز الشرطة التابعة لها.

واستعراض مدير المديرية الخطط الأمنية التي تتبعها المديرية للحفاظ أمن المدينة وسكانها، وآلية القبض على المجرمين والخارجين عن القانون داخلها.

وأكد الوزير أبوزريبة على العمل لتذليل المصاعب والمختنقات التي تعاني منها المديرية والمراكز التابعة ومنتسبيها؛ لتحقيق الأهداف التي تطمح إليها الوزارة خلال العام الحالي وهو بسط الأمن والأمان بكافة مناطق البلاد.